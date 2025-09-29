الإثنين 2025-09-29 08:28 م
 

التعليم العالي تكشف عن عدد الطلبة المستفيدين من مزاد الأرقام المميزة اليوم الاثنين
 
الإثنين، 29-09-2025 07:53 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إن العوائد المتحققة من المزاد العلني الأول من نوعه في المملكة ستمكّن الوزارة من شمول ما يقارب 3,500 طالب جامعي إضافي بالمنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في الوزارة خلال العام الدراسي الجامعي الحالي.اضافة اعلان


وأوضح الخطيب أن المزاد، الذي اختُتَم اليوم الاثنين محققاً حصيلة مالية بلغت 4 ملايين و760 ألف دينار، ستُضاف كامل إيراداته لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، إضافة إلى ما هو مخصص أصلاً للصندوق في الموازنة العامة لهذا العام، والتي قامت الحكومة بزيادته بنسبة 50% ليصل إلى 30 مليون دينار.

وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم.
 
 
