التعليم العالي تكشف عن عدد الطلبة المستفيدين من مزاد الأرقام المميزة اليوم الاثنين

وأوضح الخطيب أن المزاد، الذي اختُتَم اليوم الاثنين محققاً حصيلة مالية بلغت 4 ملايين و760 ألف دينار، ستُضاف كامل إيراداته لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، إضافة إلى ما هو مخصص أصلاً للصندوق في الموازنة العامة لهذا العام، والتي قامت الحكومة بزيادته بنسبة 50% ليصل إلى 30 مليون دينار.
وأكد الخطيب أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش ونقيب أصحاب المعاصر يبحثان الجاهزية لموسم الزيتون
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال
-
الأردن يطلق تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ الخامس
-
افتتاح مؤتمر "الزراعة المستدامة نحو أمن غذائي متكامل"
-
وزير الشباب يؤكد أهمية التطوع في العمل البيئي
-
مكتب أحوال جرش يوقف خدماته مؤقتا الثلاثاء
-
نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في "ماراثون القراءة 2025"
-
ندوة حول الأدب الموجه لليافعين بمعرض الكتاب