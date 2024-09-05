التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التعليم العالي ان عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo.

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ونوهت الوزارة انه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.