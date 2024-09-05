 
الخميس 2024-09-05 10:49 ص
 

 

التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات المنح الخارجية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 05-09-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التعليم العالي ان عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي في تمام الساعة 12 ليلاً من اليوم الخميس الموافق 5-9-2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo.

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ونوهت الوزارة انه لن يكون هناك أي تمديد لعملية تقديم الطلبات.

 

 
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