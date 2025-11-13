الخميس 2025-11-13 07:28 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 13-11-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 7,4 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3017 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3423 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 39 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.13 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.

 
 
