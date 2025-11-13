الخميس 2025-11-13 07:26 م
 

مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%

الخميس، 13-11-2025 05:03 م

الوكيل الإخباري-   قدّرت مديرية زراعة جرش، انخفاض كمية إنتاج ثمار الزيتون في الموسم الحالي في المحافظة إلى قرابة 90% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أن التقديرات جاءت بناءً على إحصاءات دورية تجريها المديرية ومراقبة الكميات الواردة إلى المعاصر.

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة،الخميس. إنه من المتوقع إنتاج قرابة 1200 طن من ثمار الزيتون الموسم الحالي، وقرابة 180 طنا من زيت الزيتون، مبينة أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون داخل المحافظة تبلغ قرابة 123 ألف دونم.


وأضافت المحاسنة أن في المحافظة عدة أنواع من أشجار الزيتون مثل "القبيسي" و"السوري المحسن" وأنواع أخرى عديدة، موضحة أن المديرية، من خلال قسم الإرشاد الزراعي، تنفذ عددًا من الجولات على المزارعين لتقديم النصح والإرشاد لهم.

 
 
