مديرية زراعة جرش ترجح انخفاض إنتاج الزيتون داخل المحافظة بنسبة 90%

الوكيل الإخباري- قدّرت مديرية زراعة جرش، انخفاض كمية إنتاج ثمار الزيتون في الموسم الحالي في المحافظة إلى قرابة 90% مقارنة بالعام الماضي، مبينة أن التقديرات جاءت بناءً على إحصاءات دورية تجريها المديرية ومراقبة الكميات الواردة إلى المعاصر.

وقالت مديرة زراعة جرش عُلا محاسنة،الخميس. إنه من المتوقع إنتاج قرابة 1200 طن من ثمار الزيتون الموسم الحالي، وقرابة 180 طنا من زيت الزيتون، مبينة أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون داخل المحافظة تبلغ قرابة 123 ألف دونم.