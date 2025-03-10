التعليم العالي يعلن عن منح لدراسة الطب وعلم الوراثة

- الطب الجزيئي.
- علم الوراثة الطبية.
- علم الاعصاب.
- التكنولوجيا الحيوية.
مزايا المنحة الدراسية
(تغطية الرسوم الدراسية كاملة، راتب شهري لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة).
و يشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS Academic Test ) (TOEFL IBT).
آلية التقديم
بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الكتروني التالي:
https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?page=member_login_form
ولمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي : https://www.cing.ac.cy/education
ملاحظات:
* الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 14-5-2025.
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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