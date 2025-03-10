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التعليم العالي يعلن عن منح لدراسة الطب وعلم الوراثة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (3) منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج الماجستير بالتخصصات التالية بحيث سيتم تقييم الطلبة المرشحين بناءً على مؤهلاتهم العلمية:

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- الطب الجزيئي.
- علم الوراثة الطبية.
- علم الاعصاب.
- التكنولوجيا الحيوية.
مزايا المنحة الدراسية
 (تغطية الرسوم الدراسية كاملة، راتب شهري لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة). 

و يشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS Academic Test ) (TOEFL IBT).

آلية التقديم

بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الكتروني التالي:
https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?page=member_login_form
ولمزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة بإمكان الطلبة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي : https://www.cing.ac.cy/education 

ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 14-5-2025. 
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 
 
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