التعليم العالي يعلن عن منح لدراسة الطب وعلم الوراثة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر (3) منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج الماجستير بالتخصصات التالية بحيث سيتم تقييم الطلبة المرشحين بناءً على مؤهلاتهم العلمية:

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