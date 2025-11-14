السبت 2025-11-15 12:37 ص
 

تربية الوسطية تحصد المركز الأول في مسابقة الإبداع باللغة الإنجليزية

الجمعة، 14-11-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري- حققت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية إنجازًا مميزًا بحصولها على المركز الأول في مسابقة الإبداع باللغة الإنجليزية (المقالة) على مستوى وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026 .

ونالت الطالبة سلمى محمد ابو عنزة من مدرسة دير السعنة الثانوية للبنات المركز الأول ضمن فئة المرحلة الثانوية، في إنجاز يعكس تميز الطالبة وتفوقها في مجالات الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية.


وأعرب مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور زياد الجراح عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس الموهبة والإبداع لدى طلبة المديرية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الإداري والتعليمي في مدرسة دير السعنة الثانوية لدعم الطالبات وتنمية مهاراتهن الكتابية من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتميز، كما ثمن الجراح جهود قسم النشاطات التربوية في تنظيم ومتابعة فعاليات المسابقات الثقافية.


وأكد، أن هذه الإنجازات تمثل دافعًا قويًا لمواصلة الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز ثقافة التميز والإبداع بين طلبة مدارس المديرية.

 
 
