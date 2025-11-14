بلدية بني عبيد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة، استعداد البلدية وكوادرها وتفعيل خطتها لاستقبال فصل الشتاء بالتنسيق مع مختلف الدوائر والجهات المعنية في محافظة إربد.

اضافة اعلان



وأكدت، أن البلدية بدأت استعداداتها المبكرة لفصل الشتاء من خلال تنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار وإزالة الطمم والنفايات والأتربة التي تعيق تدفق وجريان المياه داخل هذه الشبكات وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.



وبينت، أن البلدية تعمل وفق خطة عمل متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية كوادرها ومعداتها للتعامل مع الأحوال الجوية خلال الموسم الشتوي.



وأضافت ردايدة، أن البلدية نفذت أعمال الصيانة اللازمة للمقاطع التي تتعرض لتجمع المياه أو الانغلاق نتيجة ما تحمله الأمطار الغزيرة من أتربة وحجارة وطمي مما يؤدي إلى تشكل برك مائية وجريان السيول التي قد تلحق الضرر بالمشاة والممتلكات.



وأكدت، أن الخطة ركزت على البؤر الساخنة التي شهدت ملاحظات في المواسم المطرية السابقة وتم التعامل معها بالطرق الفنية المناسبة لمعالجة الاختلالات في الشبكات وتحسين كفاءتها.