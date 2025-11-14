السبت 2025-11-15 12:37 ص
 

بني ياسين يتفقد جاهزية الطوارئ والكوادر الميدانية في جرش

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين اليوم جاهزية غرف الطوارئ والكوادر المناوبة فيها واطلع على سير العمل في مختلف المواقع استعدادًا للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأكد بني ياسين استمرار غرف الطوارئ في استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل معها فور ورودها، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ المعتمدة تأتي ضمن نهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات البلدية خلال موسم الشتاء.


وقال، إن البلدية كثفت من استعداداتها الفنية والميدانية بما في ذلك تجهيز المعدات اللازمة وتوزيع الفرق في المواقع ذات الأولوية لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الحالة الجوية.


وشملت الجولة متابعة جهود الفرق الميدانية المنتشرة في مناطق المدينة والتي تعمل على تنظيف شبكات تصريف المياه وإزالة العوائق الناتجة عن الأتربة ومخلفات الانجرافات بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب مياه الأمطار وضمان انسيابها دون معيقات.

 
 
