بني ياسين يتفقد جاهزية الطوارئ والكوادر الميدانية في جرش

وأكد بني ياسين استمرار غرف الطوارئ في استقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل معها فور ورودها، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ المعتمدة تأتي ضمن نهج استباقي يهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات البلدية خلال موسم الشتاء.
وقال، إن البلدية كثفت من استعداداتها الفنية والميدانية بما في ذلك تجهيز المعدات اللازمة وتوزيع الفرق في المواقع ذات الأولوية لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الحالة الجوية.
وشملت الجولة متابعة جهود الفرق الميدانية المنتشرة في مناطق المدينة والتي تعمل على تنظيف شبكات تصريف المياه وإزالة العوائق الناتجة عن الأتربة ومخلفات الانجرافات بهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب مياه الأمطار وضمان انسيابها دون معيقات.
