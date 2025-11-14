اللجنة الأولمبية تنظم يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري

الوكيل الإخباري- أقامت اللجنة الأولمبية الأردنية، اليوم الجمعة، يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري،ضمن حملة صحتنا برياضتنا، وذلك في الساحة الرئيسية في مدينة الحسين للشباب.

وتضمنت الفعالية فحوصات مجانية واستشارات طبية قدمها مستشفى الكندي، كما قدم القسم الطبي في اللجنة الأولمبية معلومات تثقيفية لزوار الخيمة الطبية حول التغذية الصحية وفوائد ممارسة الرياضة في الوقاية من مرض السكري ومكافحته.