اللجنة الأولمبية تنظم يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري

وتضمنت الفعالية فحوصات مجانية واستشارات طبية قدمها مستشفى الكندي، كما قدم القسم الطبي في اللجنة الأولمبية معلومات تثقيفية لزوار الخيمة الطبية حول التغذية الصحية وفوائد ممارسة الرياضة في الوقاية من مرض السكري ومكافحته.
وجاء تنظيم هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي بمرض السكري وتعزيز أهمية اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة والنشاط البدني المنتظم.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية بني عبيد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء
-
إصابة 32 شخصا بتدهور حافلة سياحية في الزرقاء
-
الأردن وسنغافورة يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
-
كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش
-
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب