التلفزيون الأردني يكشف ملامح الدورة البرامجية الجديدة

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بحضور وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، اليوم الأحد، حفلًا كشفت من خلاله أبرز ملامح الدورة البرامجية المقبلة، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، وممثلي شركات الدعاية والإنتاج وشركاء المؤسسة.



وأشاد المومني، في كلمة ألقاها، خلال الحفل بخطوات المؤسسة التطويرية، قائلاً: "إنها شاشتنا التي تتجدّد، تتواصل برسالتها بروح الفريق الواحد وإرادة التطوير المستمرة، نحو إعلام وطني حديث قادر على المنافسة، يعكس الأردن الجميل ويعبر عن المواطن أينما كان."

وأضاف المومني: "إن هذه المؤسسة حملت رسالة الأردن للعالم أجمع، ولها تاريخها، وقد أسهمت القامات التي عملت فيها في ترسيخ هذه المسيرة، والمستقبل للمحتوى المتميز، ولا تستطيع أي مؤسسة تقديم محتوى يرضي الجميع."



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية غيث الطراونة إن الدورة صُممت بعناية لتشكل نقلة نوعية في خريطة برامج التلفزيون الأردني، مع الحرص على أن تكون متوازنة، تعكس تنوع المجتمع الأردني وتخاطب اهتماماته، بما يضمن الوصول إلى الجمهور بأعلى درجات الكفاءة والتأثير.



وأضاف الطراونة: "التلفزيون الأردني قادر على تقديم محتوى يلبي الطموح ويواكب مسيرة الأردن التي تستحق أن نثريها."



من جانبه، عرض المدير العام للمؤسسة إبراهيم البواريد أبرز ملامح الدورة الجديدة التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، والهوية والانفتاح، وتقدّم باقة متنوعة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية، إلى جانب محتوى نوعيا يسلّط الضوء على قصص النجاح الأردنية والإنجازات الوطنية ويحتفي بالتراث والإبداع على حد سواء. وأشار إلى أن خدمة الأخبار مستمرة عبر شاشة التلفزيون الأردني إلى جانب البرامج السياسية والخدمية المختلفة.