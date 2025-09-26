الجمعة 2025-09-26 10:05 م
 

التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية

ل
جانب من الورشة
 
الجمعة، 26-09-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري- نفّذ مركز التمكين المجتمعي، ورشة تدريبية متخصصة حول إعداد وتمكين الشباب والشابات الراغبين بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية (البلديات ومجالس المحافظات) في إقليم الوسط.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الورشة بدعم من منظمة FMS الهولندية، وهي المحطة الثانية ضمن سلسلة ورش تدريبية متخصصة ينفذها المركز، في جميع أقاليم المملكة .


وتناولت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، محاور أساسية في العمل الانتخابي، بدءًا من تحديد أهداف الحملات، مرورًا بتحليل البيئة السياسية والاجتماعية الراهنة، وصولًا إلى استراتيجيات وأساليب عملية لتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز تفاعل الناخبين.


كما تناولت الورشة، أساليب العمل الاجتماعي والاستقطاب ليكون الشباب قادة مجتمعيين فاعلين في بلدياتهم، وتعرفوا على بناء وتنفيذ مبادرات ومشاريع تنموية مستدامة داخل بلدياتهم، واستخدام الإعلام الرقمي وتوظيفه للوصول إلى القواعد الاجتماعية، واكتساب مهارات الاتصال والتواصل الفعّال مع الجمهور وأساليب الإقناع وكسب التأييد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

ت

عربي ودولي عاجل لبنان يفرج عن رياض سلامة حاكم البنك المركزي السابق بكفالة

ل

عربي ودولي موسكو: توقف المفاوضات مع كييف بشأن إجراء عمليات لتبادل الأسرى

ب

أخبار محلية زراعة الوسطية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من العام الحالي

ل

أخبار محلية التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية

ق

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

ل

أخبار محلية ندوة تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

ت

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء



 
 





الأكثر مشاهدة