التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري- نفّذ مركز التمكين المجتمعي، ورشة تدريبية متخصصة حول إعداد وتمكين الشباب والشابات الراغبين بالترشح لانتخابات الإدارة المحلية (البلديات ومجالس المحافظات) في إقليم الوسط.

وتأتي هذه الورشة بدعم من منظمة FMS الهولندية، وهي المحطة الثانية ضمن سلسلة ورش تدريبية متخصصة ينفذها المركز، في جميع أقاليم المملكة .



وتناولت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، محاور أساسية في العمل الانتخابي، بدءًا من تحديد أهداف الحملات، مرورًا بتحليل البيئة السياسية والاجتماعية الراهنة، وصولًا إلى استراتيجيات وأساليب عملية لتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز تفاعل الناخبين.