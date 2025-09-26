التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية

وتأتي هذه الورشة بدعم من منظمة FMS الهولندية، وهي المحطة الثانية ضمن سلسلة ورش تدريبية متخصصة ينفذها المركز، في جميع أقاليم المملكة .
وتناولت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، محاور أساسية في العمل الانتخابي، بدءًا من تحديد أهداف الحملات، مرورًا بتحليل البيئة السياسية والاجتماعية الراهنة، وصولًا إلى استراتيجيات وأساليب عملية لتحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز تفاعل الناخبين.
كما تناولت الورشة، أساليب العمل الاجتماعي والاستقطاب ليكون الشباب قادة مجتمعيين فاعلين في بلدياتهم، وتعرفوا على بناء وتنفيذ مبادرات ومشاريع تنموية مستدامة داخل بلدياتهم، واستخدام الإعلام الرقمي وتوظيفه للوصول إلى القواعد الاجتماعية، واكتساب مهارات الاتصال والتواصل الفعّال مع الجمهور وأساليب الإقناع وكسب التأييد.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
زراعة الوسطية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من العام الحالي
-
ندوة تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس
-
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء
-
الجنرال فراس الدويري
-
زراعة الكورة: الأمطار الأخيرة تسرع بنضوج ثمار الزيتون
-
مباحثات أردنية روسية موسعة في نيويورك
-
مشاركة أردنية بالاجتماع الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بيروت