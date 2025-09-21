التنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي للزهايمر

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، بالتعاون مع جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر.

اضافة اعلان



واستهلت الفعالية بكلمة متلفزة لسمو الأميرة منى الحسين، رئيسة المجلس التمريضي، تناولت فيها الجهود المبذولة وأهمية التوعية في مجال العناية بمرضى الزهايمر.



وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في كلمتها، أهمية جهود سمو الأميرة منى الحسين في التوعية بمرض الزهايمر، ورسالتها الإنسانية في التعريف به وسبل الوقاية منه، ومساعدة المرضى وأسرهم على التعامل الأمثل معهم، إضافة إلى مواجهة الوصم الاجتماعي والتحديات التي يعانيها مرضى الزهايمر.



وأشارت، خلال رعايتها الفعالية، إلى أن احتفاء الوزارة باليوم العالمي للزهايمر، الذي يصادف 21 أيلول من كل عام، يعكس التزامها بدورها تجاه هذه الفئة العزيزة، ويأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لخدمة كبار السن الذين يتلقون الرعاية في الدور التطوعية والخاصة التي تشرف عليها الوزارة، موضحة أن إضاءة مبنى الوزارة باللون البنفسجي تمثل دلالة رمزية على اهتمام الوزارة بمرضى الزهايمر.



وأكدت بني مصطفى أهمية الرعاية الأسرية لمرضى الزهايمر، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، لافتة إلى أن التوعية المجتمعية والتعريف بالمرض وطرق التعامل معه يخفف من معاناة المرضى الناتجة عن التداعيات النفسية، ويسهم في تذليل العقبات أمام العائلات خلال رعايتهم للمصابين. كما شددت على أهمية دور الأسرة في توفير الملاذ الآمن لمرضى الزهايمر.



وبينت أهمية التعاون مع مختلف الجهات في التوعية بمرض الزهايمر وسبل الوقاية منه، لا سيما من خلال الشراكة مع القطاعين التطوعي والخاص، مشيرة إلى الجهود والمبادرات التي تقوم بها جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، خصوصا تقنية "Eye Locate" التي استحدثتها الجمعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام للتعرف على قزحية العين وإعادة المرضى المتغيبين إلى أسرهم.



من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التمريض الدكتور هاني النوافلة، إن الأردن، وبرعاية سمو الأميرة منى الحسين، أمام فرصة تاريخية ليكون نموذجا إقليميا في رعاية مرضى الزهايمر.



وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لكبار السن (2025-2030) تشكل منصة قوية لتطوير رعاية متكاملة من خلال إطلاق برامج متخصصة، مثل استحداث مراكز للرعاية النهارية، والاستثمار في التمريض المتخصص برعاية كبار السن، وإنشاء سجل وطني لمرضى الزهايمر، وإطلاق حملات وطنية للتوعية والوقاية ومكافحة الوصم الاجتماعي.



وأضاف أن سمو الأميرة منى الحسين تقود دورا محوريا على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية في مكافحة الخرف والزهايمر، مشيرا إلى اختيار سموها سفيرا فخريا عالميا لجمعية الزهايمر الدولية.



وأكد أن سموها تولي أهمية خاصة للتوعية والوقاية والتشخيص المبكر، لما لذلك من أثر في خفض التكاليف والأعباء على الأسر والنظام الصحي، لاسيما مع دخول الأردن مرحلة الشيخوخة بوتيرة أسرع مما هو متوقع، ما يجعل التحرك المبكر أقل تكلفة وأعلى أثرا.



وخلال الاحتفال، استعرض كل من عضو الهيئة الإدارية لجمعية العون، سوسن المجالي، وعضو الجمعية لين مدانات، ورئيس جمعية الملاذ للرعاية التلطيفية الدكتور محمود السرحان، ورئيسة جمعية الأمراض غير السارية الدكتورة سهى الغول، موضوعات متعلقة بالجهود التطوعية التي تبذلها الجمعيات، إلى جانب القضايا المرتبطة بمرض الخرف والعلامات التحذيرية وعوامل الخطورة، مؤكدين أهمية التوسع في التوعية المجتمعية.