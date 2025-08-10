التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"

ووفق بيان للوزارة اليوم الأحد، هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الطلبة الناجحين من دور الرعاية، مؤكدة أن اجتيازهم لامتحان الثانوية العامة الذي يؤهلهم لمتابعة تعليمهم الجامعي، يعكس مثابرتهم واجتهادهم، وحصيلة جهدهم الدؤوب على مدار العام الدراسي.
وأضافت أن الوزارة تفخر بما حققوه من نجاح، كما أنها مستمرة في دعمهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، لتحقيق ما يصبوا إليه، ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وما يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من اهتمام ومتابعة لهذه الفئة العزيزة.
وأشارت بني مصطفى إلى أن دور الرعاية تسعى من خلال الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدماتها، إلى توفير التسهيلات والدعم للطلبة من المنتفعين، وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، لمساعدتهم في تحقيق النجاح، مشيدة بدور كوادر دور الرعاية وجهودهم في توفير ما يحتاجه الطلبة من منتفعيها من خدمات تسهم في تحقيق ما يتطلعون إليه.
