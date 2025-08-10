التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن نجاح 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية التابعة لها، في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2024-2025.

ووفق بيان للوزارة اليوم الأحد، هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الطلبة الناجحين من دور الرعاية، مؤكدة أن اجتيازهم لامتحان الثانوية العامة الذي يؤهلهم لمتابعة تعليمهم الجامعي، يعكس مثابرتهم واجتهادهم، وحصيلة جهدهم الدؤوب على مدار العام الدراسي.



وأضافت أن الوزارة تفخر بما حققوه من نجاح، كما أنها مستمرة في دعمهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، لتحقيق ما يصبوا إليه، ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وما يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من اهتمام ومتابعة لهذه الفئة العزيزة.