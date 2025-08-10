الأحد 2025-08-10 07:56 م
 

التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"

ا
أرشيفية
 
الأحد، 10-08-2025 07:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن نجاح 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية التابعة لها، في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2024-2025.

اضافة اعلان


ووفق بيان للوزارة اليوم الأحد، هنأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الطلبة الناجحين من دور الرعاية، مؤكدة أن اجتيازهم لامتحان الثانوية العامة الذي يؤهلهم لمتابعة تعليمهم الجامعي، يعكس مثابرتهم واجتهادهم، وحصيلة جهدهم الدؤوب على مدار العام الدراسي.


وأضافت أن الوزارة تفخر بما حققوه من نجاح، كما أنها مستمرة في دعمهم وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، لتحقيق ما يصبوا إليه، ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وما يوليه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من اهتمام ومتابعة لهذه الفئة العزيزة.


وأشارت بني مصطفى إلى أن دور الرعاية تسعى من خلال الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدماتها، إلى توفير التسهيلات والدعم للطلبة من المنتفعين، وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، لمساعدتهم في تحقيق النجاح، مشيدة بدور كوادر دور الرعاية وجهودهم في توفير ما يحتاجه الطلبة من منتفعيها من خدمات تسهم في تحقيق ما يتطلعون إليه.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار الأرز عالميا بنسبة 5 بالمئة

ل

مناسبات الفنان حسام اللوزي.. مبارك نجاح راشد بالتوجيهي

الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة

أخبار محلية الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة

ل

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط

الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن

أخبار محلية الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن

ا

أخبار محلية التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"



 
 





الأكثر مشاهدة