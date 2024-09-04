التوثيق الملكي يعرض وثيقة بذكرى تولي الملك طلال سلطاته الدستورية

وأوضح المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوثيقة هي العدد 1665 من جريدة الجزيرة الصادر بتاريخ 7 أيلول 1951، وتحتوي على خبرين مهمين يتعلق أولهما بإعادة نشر رسالة "وصية ملك وعاطفة أب"، التي كتبها جلالة الملك عبدالله الأول لنجله الملك طلال، والتي تذكر الأردنيين بمعاني الحكمة والعلاقة العميقة بين الملكين، وتعكس مشاعر أبوية حانية وتوجيهات حكيمة، وتعد جزءا مهما من تاريخ المملكة.
فيما تناول الخبر الثاني الاحتفالات الشعبية الكبيرة التي شهدها الأردن عند استقبال الملك طلال لدى عودته إلى أرض الوطن لتولي مسؤولياته الدستورية.
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