السبت 2025-12-06 12:06 ص

قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 05-12-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين، غرب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أسواق ومال روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أنهت الأسهم الأوربية تعاملات اليوم الجمعة على تباين ملحوظ بين مكاسب في بعض المؤشرات وضغوط في أخرى، وذلك مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاتحاد الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأو

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

أخبار محلية الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

ولي العهد عبر انستغرام: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

أخبار محلية ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال

أخبار محلية النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال



 
 





الأكثر مشاهدة