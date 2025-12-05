قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
-
أخبار متعلقة
-
الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية
-
الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي
-
إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون
-
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر
-
بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية
-
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
-
حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين
-
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد