قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة برقين، غرب مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة.





وأفادت مصادر باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص الحي خلال عملية الاقتحام.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

