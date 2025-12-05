الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة مجموعة من القرارات بشأن القضية الفلسطينية بتصويت مسجل بعد اعتمادها اولا من قبل اللجان التابعة لها.

واعتمدت الجمعية قرارًا بشأن "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، بتصويت مسجل ايدته 145 دولة وعارضته 10 فيما صوتت بالامتناع 18 دولة.



ويجدد القرار عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2029.



واعتمدت القرار المعنون "تقديم المساعدة للاجئي فلسطين" بتأييد 151 دولة ومعارضة 10 دول، فيما صوتت بالامتناع 14 دولة.



واعتمدت القرار المعنون "ممتلكات وإيرادات لاجئي فلسطين" بتأييد 157 دولة ومعارضة 10 دول، فيما صوتت بالامتناع 9 دول. ويؤكد القرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.



واعتمدت الجمعية قرارًا بشأن "عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة بتصويت مسجل، أيدته 88 دولة وعارضته 19 دولة، فيما صوت بالامتناع عليه 64 دولة.