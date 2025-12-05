الجمعة 2025-12-05 10:04 م

الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعة، 05-12-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة مجموعة من القرارات بشأن القضية الفلسطينية بتصويت مسجل بعد اعتمادها اولا من قبل اللجان التابعة لها.

اضافة اعلان


واعتمدت الجمعية قرارًا بشأن "عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، بتصويت مسجل ايدته 145 دولة وعارضته 10 فيما صوتت بالامتناع 18 دولة.


ويجدد القرار عمل الأونروا لغاية 30 حزيران 2029.


واعتمدت القرار المعنون "تقديم المساعدة للاجئي فلسطين" بتأييد 151 دولة ومعارضة 10 دول، فيما صوتت بالامتناع 14 دولة.


واعتمدت القرار المعنون "ممتلكات وإيرادات لاجئي فلسطين" بتأييد 157 دولة ومعارضة 10 دول، فيما صوتت بالامتناع 9 دول. ويؤكد القرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.


واعتمدت الجمعية قرارًا بشأن "عمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأراضي المحتلة بتصويت مسجل، أيدته 88 دولة وعارضته 19 دولة، فيما صوت بالامتناع عليه 64 دولة.


واعتمدت الجمعية العامة ايضا قرارًا بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية المحتلة" بتأييد 146 دولة ومعارضة 13 دولة، فيما صوتت بالامتناع 17 دولة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات

أخبار محلية الإدارة المحلية تطلب رفع الجاهزية في البلديات

معبر رفح

أخبار محلية الأردن ودول عدة يعربون عن قلقهم من تصريحات إسرائيل بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ القصوى

حياة الفهد

فن ومشاهير بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

زيت زيتون

أخبار محلية وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني

الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين الجمعية العامة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي فيفا يقدّم النسخة الأولى من "جائزة السلام" خلال قرعة كأس العالم 2026

ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول

أسواق ومال ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2,8% في أيلول



 
 





الأكثر مشاهدة