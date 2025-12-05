الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026

08:11 م

الوكيل الإخباري- عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عن فخره بتواجد اسم الأردن في قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026. اضافة اعلان





وأعرب جلالته في منشور عبر منصة إكس الجمعة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره القادم ونشر :"فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 اليوم. نتمنى التوفيق للنشامى في هذه المشاركة التاريخية".

