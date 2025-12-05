الجمعة 2025-12-05 10:03 م

الملك: فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026

- عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
الجمعة، 05-12-2025 08:11 م
الوكيل الإخباري-   عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم عن فخره بتواجد اسم الأردن في قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في منشور عبر منصة إكس الجمعة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره القادم ونشر :"فخورون بتواجد اسم الأردن في قرعة كأس العالم 2026 اليوم. نتمنى التوفيق للنشامى في هذه المشاركة التاريخية".
 
 


