الجمعة 2025-12-05 07:52 م

الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي

الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي
ارشيفية
الجمعة، 05-12-2025 07:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "أن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا في هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 733 شخصا في عام 2025، وهو الضعف مقارنة بالعام الماضي".اضافة اعلان


واستنادا لتقرير "أوتشا"، فإن "عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جراء اقتحامات وهجمات المستوطنين الإسرائيليين المحتلين للأراضي الفلسطينية بلغ 733 شخصا العام الجاري، مقابل إصابة 362 فلسطينيا في هجمات المستوطنين العام الماضي".

وتشير الأرقام إلى "ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة تقارب 340% خلال السنوات الخمس الماضية".

وفي الضفة الغربية، "أُصيب 168 فلسطينيا عام 2021، و289 عام 2022، و373 عام 2023 (العام الذي بدأ فيه الهجوم على قطاع غزة)، و362 عام 2024، وذلك في هجمات واقتحامات المستوطنين للقرى والأراضي الفلسطينية".

وبحسب "أوتشا": "نفذ المستوطنون الإسرائيليون للأراضي الفلسطينية أكثر من 1600 اعتداء منذ بداية العام، طالت أكثر من 270 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن رام الله ونابلس والخليل".

وأشار تقرير "أوتشا"، إلى أن "1057 فلسطينيا أُصيبوا في هذه الاقتحامات التي تسببت في خسائر بالأرواح والممتلكات، نتيجة الاعتداء الجسدي، ورشق الحجارة، واستنشاق الغاز المسيل للدموع".

وأفاد التقرير بأن "733 فلسطينيا استُهدفوا بشكل مباشر من قبل المستوطنين ، بينما أُصيب 324 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هذه الهجمات".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي

فلسطين الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي

إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

فلسطين إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

أخبار محلية تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

نعـي فـاضل مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

الرئيس اللبناني جوزاف عون يتحدث مع وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي اللبناني

عربي ودولي الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش

ذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

جانب من اللقاء

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر

فلسطين الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر



 
 





الأكثر مشاهدة