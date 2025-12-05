الجمعة 2025-12-05 10:04 م

وزارة الزراعة: لم تُسجل حالات غش داخل مهرجان الزيتون الوطني

الجمعة، 05-12-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الزراعة خلوّ مهرجان الزيتون الوطني 25 من أي حالات غش في زيت الزيتون، مشيرة إلى أن جميع الكميات المعروضة داخل أرض المهرجان خضعت لفحوصات حسية ومخبرية دقيقة ضمن منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها كوادر فنية متخصصة من الوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية بما يضمن وصول منتج آمن وعالي الجودة للمواطنين.اضافة اعلان


وفي ذات السياق ثمّنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام في تنظيم الحركة المرورية داخل محيط المهرجان وتسهيل انسيابية حركة السير والتعامل الحضاري مع الزوار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تجربة الزائر وساهم في إنجاح فعاليات المهرجان رغم الأعداد الكبيرة من المرتادين.

وقال مدير مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية عبد الله القضاه إن الوزارة تطبق هذا العام أعلى معايير الرقابة والجودة على المنتج المعروض، مؤكدًا أنه لم تُسجَّل أي حالات غش داخل المهرجان بفضل منظومة الفحص المسبق والتتبع المخبري، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلك بزيت الزيتون الأردني والمنتج الوطني بشكل عام.

وأضاف أن التعاون مع الأجهزة الأمنية يمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا في إدارة الفعاليات الكبرى، موجّهًا الشكر والتقدير لمديرية الأمن العام وكوادرها على دورهم الحيوي في تنظيم الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للزوار، مؤكدًا أن مهرجان الزيتون الوطني بات منصة اقتصادية وتنموية متكاملة تدعم المزارع الأردني وتسهم في تعزيز الاقتصاد الريفي ضمن رؤية وزارة الزراعة لحماية المستهلك وتمكين المنتج المحلي.
 
 


