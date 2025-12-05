الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوربية تعاملات اليوم الجمعة على تباين ملحوظ بين مكاسب في بعض المؤشرات وضغوط في أخرى، وذلك مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاتحاد الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، المؤشر الأوسع نطاقاً والذي يغطي أكبر 600 شركة في القارة، مستقراً.



وعلى مدار الأسبوع الأول من كانون الأول حقق ارتفاعاً قدره 0.48 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة، فيما أشارت بيانات إغلاقه الأسبوعي إلي تسجيله تراجعاً بنسبة 0.56 بالمئة.



وحقق مؤشر داكس الألماني ارتفاعاً بنسبة 0.66 بالمئة، فيما يشير تتبع أدائه الأسبوعي إلي نسبة ارتفاع تقدر بـ+0.80