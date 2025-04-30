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التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول نشأة أول نقابة عمالية في الأردن

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
مركز التوثيق الملكي
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:46 م

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة ذكرى يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار، وثيقة من أحد إصداراته حول إنشاء أول نقابة عمالية في الأردن.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التوثيق يستند إلى عدد صادر من جريدة "الجامعة العربية"، نشرت فيه تفاصيل تأسيس النقابة، حسب ما ورد في كتاب "المشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية (1921-1948)"، لمؤلفته الباحثة سهيلة الشلبي، والصادر عن المركز عام 2024.


وبين أن الوثائق تشير إلى أن أول نقابة للعمال الأردنيين أسست في 2 أيار عام 1932، تحت اسم "جمعية مساعدة العمال الأردنيين"، حيث أظهرت الوثائق أن النقابة هدفت إلى تنظيم شؤون العمال وحماية حقوقهم وتعزيز الإنتاج المحلي، في وقت كانت فيه البلاد تمر بمرحلة بناء اقتصادي واجتماعي حاسمة.

 
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