التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول نشأة أول نقابة عمالية في الأردن

الوكيل الإخباري- عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة ذكرى يوم العمال الذي يصادف الأول من أيار، وثيقة من أحد إصداراته حول إنشاء أول نقابة عمالية في الأردن.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التوثيق يستند إلى عدد صادر من جريدة "الجامعة العربية"، نشرت فيه تفاصيل تأسيس النقابة، حسب ما ورد في كتاب "المشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية (1921-1948)"، لمؤلفته الباحثة سهيلة الشلبي، والصادر عن المركز عام 2024.