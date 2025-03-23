الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57

الوكيل الإخباري- احتفلت الجامعة الأردنية اليوم الأحد، بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها نشامى القوات المسلحة الأردنية، أروع البطولات، وأشرس الملاحم الوطنية في الدفاع عن الثرى الأردني الطهور، تخلله مأدبة إفطار رمضاني.

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واستذكرت الجامعة في احتفالها شهداء يوم الكرامة الأبرار ممن رووا بدمائهم ‏الزكية الأرض الأردنية المباركة، ونسجوا ببطولاتهم ثوب النصر الخالد، فكانت أولى فقرات احتفالها زيارة إلى ساحة شهداء الكرامة لوضع إكليل الزهور، قام بها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، برفقة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات.