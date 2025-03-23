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الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
 
الأحد، 23-03-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت الجامعة الأردنية اليوم الأحد، بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة التي سطر فيها نشامى القوات المسلحة الأردنية، أروع البطولات، وأشرس الملاحم الوطنية في الدفاع عن الثرى الأردني الطهور، تخلله مأدبة إفطار رمضاني.

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واستذكرت الجامعة في احتفالها شهداء يوم الكرامة الأبرار ممن رووا بدمائهم ‏الزكية الأرض الأردنية المباركة، ونسجوا ببطولاتهم ثوب النصر الخالد، فكانت أولى فقرات احتفالها زيارة إلى ساحة شهداء الكرامة لوضع إكليل الزهور، قام بها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، برفقة رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات.

 

وقال العودات في كلمة ألقاها خلال رعايته للحفل: "إن معركة الكرامة، التي سطرها جيشنا العربي ونعيش هذه الأيام ذكرى نصرها، هي عنصر دائم من عناصر قوة بلدنا في الدفاع عن نفسه وعن إنجازات شعبه الأبي ومكتسباته، وصيانة أمنه واستقراره واستقلاله الوطني"، مشيرا إلى أن معركة الكرامة لم تنته بانتهاء المعركة بل بقيت حاضرة في وجدان الأردنيين، وأننا مطالبون بأن نكون أوفياء لذلك المجد، ومستعدين للدفاع عنه.

 

 
 
gnews

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جانب من الاحتفال

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة تحتفي بيوم النصر الخالد وتُحيي ذكرى معركة الكرامة الـ57



 
 





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