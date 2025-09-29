الجامعة الأردنية تنضم إلى الشبكة الدولية للحرم الجامعي المستدام

الوكيل الإخباري- انضمت الجامعة الأردنية رسميا إلى الشبكة الدولية للحرم الجامعي المستدام (International Sustainable Campus Network - ISCN)، وهي منظمة عالمية غير ربحية تأسست عام 2007 وتضم جامعات من أكثر من 30 دولة حول العالم.

اضافة اعلان



وبحسب بيان الجامعة، اليوم الاثنين، قال رئيس شؤون الاعتماد والتصنيفات العالمية والاستدامة في الجامعة، الدكتور فالح السواعير، إن الانضمام إلى الشبكة يفتح أمام الجامعة فرصا عديدة، من أبرزها إظهار التزامها المؤسسي بدمج الاستدامة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وبناء شبكة علاقات دولية مع خبراء الاستدامة في الجامعات العالمية، وتطوير مهارات الكوادر الأكاديمية والإدارية عبر برامج تدريبية متخصصة.