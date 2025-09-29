الإثنين 2025-09-29 04:46 م
 

الجامعة الأردنية تنضم إلى الشبكة الدولية للحرم الجامعي المستدام

الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة
الجامعة الأردنية
 
الإثنين، 29-09-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري-   انضمت الجامعة الأردنية رسميا إلى الشبكة الدولية للحرم الجامعي المستدام (International Sustainable Campus Network - ISCN)، وهي منظمة عالمية غير ربحية تأسست عام 2007 وتضم جامعات من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وبحسب بيان الجامعة، اليوم الاثنين، قال رئيس شؤون الاعتماد والتصنيفات العالمية والاستدامة في الجامعة، الدكتور فالح السواعير، إن الانضمام إلى الشبكة يفتح أمام الجامعة فرصا عديدة، من أبرزها إظهار التزامها المؤسسي بدمج الاستدامة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وبناء شبكة علاقات دولية مع خبراء الاستدامة في الجامعات العالمية، وتطوير مهارات الكوادر الأكاديمية والإدارية عبر برامج تدريبية متخصصة.


وأضاف أن هذه فرصة لإبراز إنجازات الجامعة من خلال نشر تقاريرها وممارساتها المتميزة على منصات الشبكة، والحصول على تقدير دولي عبر المشاركة في جوائز (ISCN) السنوية، إلى جانب التأثير وصنع القرار من خلال حضورها الفاعل في المؤتمرات والفعاليات العالمية، والاطلاع المستمر على أحدث المبادرات الدولية في مجال الاستدامة الجامعية.

 
 
