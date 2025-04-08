الجامعة الهاشمية تطلق برنامجًا تدريبيًا حول القطاع الدوائي والصيدلاني

وأكدت عميدة كلية العلوم الصيدلانية، الدكتورة سجى حامد، أن الحملة تأتي ضمن جهود الكلية لربط التعليم الأكاديمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، ورفع جاهزية الطلبة للعمل، وتمكينهم من الحصول على المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مختلف مجالات الصيدلة الصناعية والتجميلية وصيدلية المجتمع.
وانطلقت أولى ندوات البرنامج بعنوان: "تجربتي في رحلة معادلة شهادة الصيدلة في كندا بين العلم والواقع والتحديات"، قدمها الصيدلاني أحمد خزاعلة، تلتها ندوة بعنوان: "دور براءات الاختراع الصيدلانية في الصناعة الدوائية"، قدمها الدكتور فؤاد درس، المتخصص في الملكية الفكرية، إذ ألقى الضوء على أهمية براءات الاختراع في تعزيز الابتكار وتحفيز البحث العلمي في القطاع الدوائي، موضحا الدور الحاسم للتشريعات في حماية الاختراعات وتعزيز التنمية المستدامة في صناعة الأدوية.
وأكد الدكتور فؤاد أن الأردن من أكثر الدول في المنطقة حرصا على حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية، مشيرا إلى جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء في ضمان سلامة وجودة الأدوية والأغذية في الأردن.
وستعقد خلال الأيام المقبلة عدة ندوات تتعلق بمستحضرات التجميل ودور الصيدلي الإكلينيكي في المؤسسات الطبية المتقدمة، ودور الشهادات التخصصية في تطوير المهارات المهنية للصيادلة، إضافة إلى استراتيجيات التمييز والنجاح في سوق العمل في الصناعات الدوائية.
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