الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل

الوكيل الإخباري- شارك الأردن الأربعاء، في الاجتماع العاشر (10) للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية مع سفراء اللجنة السياسية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.





وأكد مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في مداخلاته خلال الاجتماع، مواقف الأردن وسياسته الداعمة للحوار والتعاون متعدد الأطراف كسبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات الراهنة وتغليب الحلول السياسية في مساراتها.



وتناول العضايلة خلال المشاورات بين ممثلي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، الأهمية والأولوية المركزية للقضية الفلسطينية، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الأحادية، سبيلا لوضع خارطة طريق تفضي لاستعادة الأمل والعمل المشترك من مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة لتحقيق السلام والاستقرار المنشودين.



كما شدد خلال الاجتماع الذي يستهدف تعزيز الحوار العربي الأوروبي، على ضرورة دعم جهود تعزيز الاستقرار في سوريا، ضرورة للأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود إعادة بناء الدولة السورية والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.



يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة مشتركة بين المندوب الدائم لدولة لإمارات الجامعة السفير حمد الزعابي، ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، السفيرة ديلفين برونك.



وتناول الاجتماع التنسيق العربي الأوروبي وتعزيز قنوات التشاور السياسي بين الجانبين مع التباحث في أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وغيرها من القضايا التي لها انعكاسات إنسانية وأمنية.