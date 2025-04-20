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الجمارك تحبط تهريب كمية كبيرة من "كروزات" الدخان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
 
الأحد، 20-04-2025 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز حدود الكرامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية  أحبطت تهريب (2389) كروز دخان كانت مخبأة بشكل سري داخل إحدى برادات الشحن يقوده سائق من جنسية عربية.اضافة اعلان


وفي التفاصيل ذكر الناطق الإعلامي أنه وأثناء عبور أحد برادات الشحن والقادم من دولة مجاورة تم الاشتباه به، وتفتيشهُ بشكل دقيق ليتبين مخابئ سرية جرى إعدادها لغايات التهريب، ضبط بداخلها (2389) كروز دخان كانت معدة للتهريب ، حيث تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأكد  الناطق الإعلامي أن عمليات التهريب بكافة أشكالها  تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة نظراً لأنها لم تخضع لرقابة  الجهات  المختصة ولم تطبق عليها المواصفات القياسية الأردنية فضلاً عن عدم استيفاء الرسوم الجمركية المترتبة عليها والذي يشكل مخالفة للقانون وتغييب للعدالة في الأسواق.

وتهيب الجمارك الأردنية بالأخوة  المواطنين في حالة الاشتباه في أي مخالفة تضر بالاقتصاد فيما يخص عمليات التهريب الاتصال على الرقم المجاني 105 والابلاغ عنها حيث تعامل كافة المعلومات بسرية تامة.
 
gnews

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