الفارق الأساسي بين النوبة القلبية وتوقف القلب المفاجئ

تزيد النوبات القلبية وحالات توقف القلب المفاجئ من خطر الوفاة إذا لم يُعرف الفرق بينهما، إذ كثيرا ما يختلط الأمر بين الحالتين.



ويؤكد نظام الخدمات الصحية البريطاني (NHS) أن التمييز بينهما أمر حيوي، لأنه قد ينقذ حياة المصاب.

تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب فجأة، غالبا بسبب جلطة دموية، ما يحرم القلب من الأكسجين ويؤدي إلى تلف أو موت جزء من العضلة.



وتشمل أهم أعراضها:



ألم أو ضغط شديد في الصدر.

ألم ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الظهر أو البطن.

ضيق في التنفس وتعرّق وغثيان وسعال أو صفير.



توقف القلب المفاجئ (Cardiac Arrest)



هي حالة أكثر خطورة، حيث يتوقف القلب عن النبض بشكل طبيعي، ما يمنع الدم من الوصول إلى الدماغ والأعضاء الحيوية. ونتيجة لذلك يفقد المصاب وعيه ويتوقف عن التنفس.



الفارق الأساسي بين الحالتين، وفقا لـ"NHS"، هو أن مريض "توقف القلب" يكون فاقدا للوعي وغير قادر على التنفس، بينما مريض النوبة القلبية غالبا ما يكون واعيا.



وتشمل علامات توقف القلب المفاجئ:

فقدان الوعي.

توقف التنفس أو التنفس غير الطبيعي.

أصوات شبيهة بالزفير.

الأسباب الأكثر شيوعا:

النوبة القلبية: غالبا بسبب انسداد الشرايين التاجية نتيجة تراكم الترسبات الدهنية.

توقف القلب المفاجئ: غالبا ما ينجم عن مرض الشرايين التاجية الذي قد يسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب، مثل الرجفان البطيني.

ومن المهم إدراك أن النوبة القلبية قد تؤدي أحيانا إلى توقف القلب، لكنها تختلف طبيا عنه. لذلك، التعرف على الأعراض والتصرف السريع قد يكون الفرق بين الحياة والموت.

