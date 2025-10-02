مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

10:32 م

الوكيل الإخباري- أكدت جمهورية مصر العربية على موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الأساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.





جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، في جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) في العاصمة باريس، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار العالمي، واستعراض الرؤية المصرية تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة.



وأشار وزير الخارجية المصري، إلى الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مرحباً بالمساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ومشدداً على رفض مصر لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين.



كما عرض مخرجات القمة العربية الأخيرة في القاهرة، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، إلى جانب دعم مصر لتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.



وتطرق عبد العاطي إلى تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكداً استمرار جهود مصر لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول، مشدداً على أهمية الحلول السياسية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في كل من سوريا ولبنان، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



كما استعرض الوزير الجهود الدبلوماسية المصرية في الملف النووي الإيراني والتي أفضت إلى توقيع اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، داعياً إلى منح الفرصة للمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد وإرساء الأمن الإقليمي.



وفيما يخص الأمن المائي، أكد عبد العاطي تمسك مصر بقواعد القانون الدولي في إدارة موارد نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد الأمن المائي المصري، مشدداً على أن بلاده ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها المائية.



كما جدد الوزير دعم مصر الكامل للصومال، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار (AUSSOM) لتعزيز الأمن والاستقرار هناك.



وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً مع الحضور، ركز على أهمية اعتماد مقاربات شاملة ومستدامة للأزمات، قائمة على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.

