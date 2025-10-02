مصر تشدد على رفضها التام لتهجير الفلسطينيين

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، في جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) في العاصمة باريس، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار العالمي، واستعراض الرؤية المصرية تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، مرحباً بالمساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ومشدداً على رفض مصر لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين.
كما عرض مخرجات القمة العربية الأخيرة في القاهرة، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، إلى جانب دعم مصر لتأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتطرق عبد العاطي إلى تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكداً استمرار جهود مصر لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول، مشدداً على أهمية الحلول السياسية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في كل من سوريا ولبنان، وضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
كما استعرض الوزير الجهود الدبلوماسية المصرية في الملف النووي الإيراني والتي أفضت إلى توقيع اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، داعياً إلى منح الفرصة للمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد وإرساء الأمن الإقليمي.
وفيما يخص الأمن المائي، أكد عبد العاطي تمسك مصر بقواعد القانون الدولي في إدارة موارد نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد الأمن المائي المصري، مشدداً على أن بلاده ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها المائية.
كما جدد الوزير دعم مصر الكامل للصومال، مشيراً إلى الترتيبات الجارية لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار (AUSSOM) لتعزيز الأمن والاستقرار هناك.
وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً مع الحضور، ركز على أهمية اعتماد مقاربات شاملة ومستدامة للأزمات، قائمة على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل جديدة حول الهجوم في مانشستر
-
روسيا: نجاح عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني
-
السودان.. الإعدام شنقا لمتعاون مع "قوات الدعم السريع" بالدبة
-
بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب
-
رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار
-
لبنان .. توقيف صاحب جهاز الليزر المستخدم لإضاءة صخرة الروشة
-
"أسطول مساعدات غزة".. إسرائيل تكشف مصير النشطاء
-
فيتنام: ارتفاع ضحايا إعصار بوالوي إلى 36 قتيلا