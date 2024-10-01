الجمارك تدعو هؤلاء لحضور الامتحان التنافسي (أسماء)

ملاحظات هامة:
1. ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.
2. احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
3. احضار قـلم حبــر جـاف.
4. احضار آلة حاسبة لتخصص المحاسبة.
5. يمنع ادخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال الى قاعة الامتحان.
6. كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.
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