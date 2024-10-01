الجمارك تدعو هؤلاء لحضور الامتحان التنافسي (أسماء)

الوكيل الإخباري- تدعو دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت عليهم الشروط من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصي (الحقوق والمحاسبة) التواجد في مبنى جامعة البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الأيام والاوقات المحددة إزاء اسم كل منهم.

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