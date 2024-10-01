 
الثلاثاء 2024-10-01 04:57 م
 
 

الجمارك تدعو هؤلاء لحضور الامتحان التنافسي (أسماء)

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 01-10-2024 04:04 م

الوكيل الإخباري-   تدعو دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت عليهم الشروط من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصي (الحقوق والمحاسبة) التواجد في مبنى جامعة البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني حسب الأيام والاوقات المحددة إزاء اسم كل منهم.

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ملاحظات هامة:
1. ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.
2. احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
3. احضار قـلم حبــر جـاف.
4. احضار آلة حاسبة لتخصص المحاسبة.
5. يمنع ادخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال الى قاعة الامتحان.
6. كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.

 
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