الجمارك: شمول القضايا المكتشفة بـ 2020_2022 باعفاء الغرامات يشجع على عمل المصالحات وإنهاء القضايا

الوكيل الإخباري- قال مدير عام الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 وحتى 31/ 12/ 2022 بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 454 (الخاص باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع المستثمرين والتجار على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.



واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 31/ 12/ 2022 ووفقا للنسب المحددة بالقرار السابق وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب .

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