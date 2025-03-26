الأربعاء 2025-03-26 07:57 م
 

الجمعية الفلكية: رؤية هلال شوال غير مُمكنة السبت المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، أن رؤية هلال شوال بعد غروب شمس يوم السبت المقبل غير ممكنة في الأردن والعالم الإسلامي.

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وأضاف أنه بحسب المعطيات الفلكية الدقيقة، يحدث الاقتران المركزي (المحاق) في الساعة 1:58 بعد الظهر، ويبلغ عمر الهلال 4 ساعات و56 دقيقة، إلا أنه سيكون خافتا جدا ورقيقا فوق الأفق.


وبين السكجي، أنه في جميع المدن العربية سيكون الهلال في غاية الخفوت، حيث يبقى فوق الأفق لفترات قصيرة، ففي عمان يتواجد لمدة 10 دقائق، بينما في مكة المكرمة لا يتجاوز 7 دقائق، وعلى الرغم من أن الهلال قد يتشكل ويكون فوق الأفق، إلا أن رؤيته ستكون "غير ممكنة" سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات، وفقا للمعايير الفلكية المختلفة.


وأشار إلى أن الجمعية الفلكية الأردنية ليست الجهة المخولة رسميا بالإعلان عن مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية، حيث إن تحديد بداية الشهور الهجرية من اختصاص سماحة مفتي عام المملكة ومجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية.

 
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