الأحد 2025-09-14 09:29 م
 

الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
 
الأحد، 14-09-2025 08:10 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


ووفق بيان للقوات المسلحة، فإنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد المسيّرة من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بريطانيا تمنع جنود الكيان من الدراسة في أكاديمية عسكرية مرموقة

عربي ودولي بريطانيا تمنع جنود الكيان من الدراسة في أكاديمية عسكرية مرموقة

جانب من المظاهرات التي أوقفت السباق

عربي ودولي مظاهرات فلسطين توقف أهم سباق للدراجات في إسبانيا

ل

أخبار محلية شكاوى بالخالدية والبادية الشمالية الغربية من اكتظاظ الطلبة بالمدارس

ا

شؤون برلمانية "تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب غداً

وزير الزراعة يتفقد سير العمل في مديرية زراعة الجيزة

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد سير العمل في مديرية زراعة الجيزة

ل

أخبار محلية إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية



 
 





الأكثر مشاهدة