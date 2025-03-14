الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة مسيرة

11:10 م

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم الجمعة، على واجهتها الشرقية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تسلل أشخاص وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة. اضافة اعلان





وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مادة كريستال بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود”، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، كما تم إحباط محاولة تسلل ثلاث أشخاص من الجنسية السورية حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.