الجيش يعلن تحييد مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه.
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