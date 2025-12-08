الإثنين 2025-12-08 08:43 ص

الجيش ينعى دريد مسمار

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد المتقاعد دريد جميل مسمار الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
القوات المسلحة
الإثنين، 08-12-2025 06:46 ص

الوكيل الإخباري-    ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وكافة منتسبي الجيش، العميد المتقاعد دريد جميل مسمار الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 


Image1_122025864435401991763.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر

عربي ودولي وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي

ارشيفية

عربي ودولي سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد

أونصات ذهبية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

رافعات ضخ النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم

أخبار محلية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة