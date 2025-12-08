مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة

06:34 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756488 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يناقش مجلس النواب، الاثنين، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، خلال أعمال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية. اضافة اعلان





وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.



وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.

تم نسخ الرابط





