الإثنين 2025-12-08 08:44 ص

مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة

مجلس النواب يناقش اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة
مجلس النواب
الإثنين، 08-12-2025 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب، الاثنين، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، خلال أعمال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية.اضافة اعلان


وكانت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات أقرّت، الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.

وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية : 5 إصابات في 3 حوادث تدهور

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر

عربي ودولي وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي

ارشيفية

عربي ودولي سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط الأسد

أونصات ذهبية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

رافعات ضخ النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم

أخبار محلية إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة