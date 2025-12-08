فصل الكهرباء من الـ 11 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الإثنين 2025-12-08 08:43 ص

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق تابعة لمحافظة الكرك (مغذي الطيبة)، يوم الاثنين 8/12/2025، وذلك من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً. المناطق المتأثرة:
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق تابعة لمحافظة الكرك (مغذي الطيبة)، اليوم الاثنين 8/12/2025، وذلك من الساعة 11:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة:

أجزاء من المزار (حي المخفر، حي التربية، المزار – طريق الطيبة)، المطل الغربي، العيساوية، الدباكة.

وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط بهدف تحسين جودة الخدمة واستمرارية التيار.

 
 


