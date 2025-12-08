فصل الكهرباء من الـ 11 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
أجزاء من المزار (حي المخفر، حي التربية، المزار – طريق الطيبة)، المطل الغربي، العيساوية، الدباكة.
وأوضحت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط بهدف تحسين جودة الخدمة واستمرارية التيار.
