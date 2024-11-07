الحكومة: العلاقات الأردنية الامريكية استراتيجية بصرف النظر عن الحزب الحاكم

11:45 م

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الوكيل الإخباري- أكدّ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي، الدكتور محمد المومني، اليوم الخميس، أن العلاقات الأردنية الأمريكية استراتيجية ومؤسسية، بصرف النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية. اضافة اعلان





وقال المومني في تصريحات صحفية إنّ الحكومة الأردنية، تعتبر نتائج الانتخابات الأمريكية شأنا داخليا أمريكيًا، وفق ما نقلت سي ان ان عربية.



وعلق المومني على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب، أنّ جلالة الملك يحظى بالاحترام في كافة عواصم القرار بالعالم، بسبب المصداقية السياسية العالية التي يتحلى بها الملك والأردن، وبسبب جهوده العالمية الشجاعة بترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ودفاعه عن القضايا الإنسانية، التي يعلوها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدره.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس المنتخب ترامب الأربعاء، وهنأه بالفوز وأكدّ التطلع الأردني للعمل من أجل إحلال السلام.