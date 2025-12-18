اللواء الركن الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ويفتتح مباني فيها

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز حول سير الأمور التدريبية والعملياتية واللوجستية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مختلف المجالات الدفاعية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.
وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، مباني الكتيبة التي أُنشئت حديثاً وفق أحدث المواصفات والمعايير، انسجاماً مع خطط التطوير والتحديث في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبما يخدم طبيعة مهامها وواجباتها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9"
-
رئيس سلطة العقبة يؤكد أهمية فتح قنوات الحوار مع الشباب
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بالوعظ والإرشاد في إقليم الجنوب
-
"المعونة الوطنية" يختتم سلسلة ورشات لبناء القدرات في التمكين الاقتصادي
-
الانقلاب الشتوي الأحد المقبل
-
رئيس الوزراء: ننتظر النشامى بتفاؤل وحماس في نهائي كأس العرب
-
وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات "الأعيان" لمشروع الموازنة العامة 2026