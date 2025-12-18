الخميس 2025-12-18 02:59 م

اللواء الركن الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ويفتتح مباني فيها

الخميس، 18-12-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة الأمير طلال الآلية/5، إحدى وحدات لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز حول سير الأمور التدريبية والعملياتية واللوجستية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مختلف المجالات الدفاعية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.


وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال الزيارة، مباني الكتيبة التي أُنشئت حديثاً وفق أحدث المواصفات والمعايير، انسجاماً مع خطط التطوير والتحديث في تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وبما يخدم طبيعة مهامها وواجباتها.

 
 


