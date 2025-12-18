اللواء الركن الحنيطي يزور كتيبة الأمير طلال الآلية/5 ويفتتح مباني فيها

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة الأمير طلال الآلية/5، إحدى وحدات لواء الشهيد الملك عبدالله الأول الآلي/90 التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجاز حول سير الأمور التدريبية والعملياتية واللوجستية، إضافة إلى الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مختلف المجالات الدفاعية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.