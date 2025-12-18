وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9"

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.
ويأتي إرسال المستشفى استمراراً للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً على المواقف الأردنية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
