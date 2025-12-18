وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9"

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 9، أمس الأربعاء، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء هناك.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.