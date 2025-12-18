الخميس 2025-12-18 03:00 م

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/ 9"

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 18-12-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 9، أمس الأربعاء، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء هناك.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.


ويأتي إرسال المستشفى استمراراً للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً على المواقف الأردنية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

 
 


