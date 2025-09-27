الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت في محافظة العقبة.

وبيَّن المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أنَّ مجلس الوزراء وافق على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.



واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.



كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالموافقة على اتفاقية التطوير المشترك (JDA) وملاحقها، المبرمة بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وشركة سميث لمنالكو ليمتد الأردن.



وعلى صعيد دعم الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على آليات وأسس تطبيق قراره السَّابق المتَّخذ في شهر تمُّوز الماضي المتعلِّق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات في المملكة

وفي إطار تحديث القطاع العام وتنظيم المهن، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة التجميل الصحي لسنة 2025؛ وذلك بهدف تنظيم ممارسة مهنة التجميل الصحي بتحديد شروط الحصول على ترخيص مزاولتها، وتحديد الجهات التي يجوز لها أن تتقدم بطلب للحصول على اعتماد لغايات التدريب.

كما أقرَّ المجلس نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة لسنة 2025؛ وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار مهنة تقني علم أجنة من المهن الصحية، ما يستوجب إيجاد إطار تشريعي لتنظيم ممارسة هذه المهنة وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يزاولها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم الطَّيران المدني هيثم مستو، والمفوَّض في الهيئة صالح العموش على التَّقاعد، وتعيين المهندس ضيف الله سليمان الفرجات رئيساً لمجلس المفوَّضين، وتجديد تعيين فراس الهنداوي مفوضا ونائباً للرَّئيس، والمهندسة سهى الظَّاهر مفوَّضاً في الهيئة.