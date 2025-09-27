الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

وبيَّن المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أنَّ مجلس الوزراء وافق على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفقاً لأحكام القانون، وذلك استناداً لأسس تسوية في المطالبات العالقة بين المكلفين والمخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
واشترط القرار التزام المكلَّفين المعنيين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالموافقة على اتفاقية التطوير المشترك (JDA) وملاحقها، المبرمة بين شركة تطوير العقبة، وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، وشركة سميث لمنالكو ليمتد الأردن.
وعلى صعيد دعم الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على آليات وأسس تطبيق قراره السَّابق المتَّخذ في شهر تمُّوز الماضي المتعلِّق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات في المملكة
كما قرَّر المجلس تعيين الدكتور محمَّد صبحي محمد غيث أميناً عامَّا لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
