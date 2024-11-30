 
السبت 2024-11-30 01:23 م
 

الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

ا
تعبيرية
السبت، 30-11-2024 01:00 م
الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين ثاني الحالي.
 
gnews

أحدث الأخبار

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة

أخبار محلية الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

تعبيرية

المرأة والجمال فوائد القرفة للشعر... وصفات مضمونة بمواد طبيعية 100%

ا

أخبار محلية الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

نقود

أخبار محلية التنمية والتشغيل : تمويل 95 مشروعا بعجلون بقروض وصلت الى مليون و262 ألف دينار منذ مطلع العام

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بمعتقلين فلسطينيين في قطاع غزة

فلسطين تحذيرات من تصاعد وفيات المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل

مهرجان الزيتون

أخبار محلية جوائز تحفيزية للمشاركين وزوار مهرجان الزيتون الوطني الـ24

ا

فلسطين الدفاع المدني بغزة ينعى استشهاد أحد عناصره في جباليا

مسيرة إسرائيلية

عربي ودولي على الرغم من وقف إطلاق النار .. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة