الحكومة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الأول بقيمة صفر

01:00 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر. اضافة اعلان





وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين ثاني الحالي.