ترامب عن قمة شرم الشيخ: ما فعلناه كان عظيماً والتوقيت مثالي

وقال خلال دردشة مع الصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان"، اليوم الثلاثاء: "أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة".
كما اعتبر أن ما تم إنجازه منع مقتل المزيد من الأبرياء.
