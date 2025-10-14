ترامب عن قمة شرم الشيخ: ما فعلناه كان عظيماً والتوقيت مثالي

09:25 ص

الوكيل الإخباري- من على متن الطائرة الرئاسية، وفي طريق عودته من مدينة شرم الشيخ المصرية إلى واشنطن، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "ما أنجز كان عظيماً وفي التوقيت المناسب".





وقال خلال دردشة مع الصحافيين على متن طائرة "إير فورس وان"، اليوم الثلاثاء: "أنا لا أتحدّث عن دولة واحدة، أو دولة مزدوجة، أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة".



كما اعتبر أن ما تم إنجازه منع مقتل المزيد من الأبرياء.