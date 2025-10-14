مركبة ستارشيب الفضائية تكمل رحلتها التجريبية الحادية عشرة بنجاح

وتتكون المركبة الفضائية من المرحلة العليا ستارشيب المثبتة فوق معزز الدفع الصاروخي سوبر هيفي، وانطلقت في حوالي الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش من منشآت تابعة لسبيس إكس في قاعدة ستاربيز.
وبعد إرسال المرحلة العليا ستارشيب إلى الفضاء، عاد المعزز سوبر هيفي ليجري هبوطا سلسا في خليج المكسيك بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ
-
ترامب عن قمة شرم الشيخ: ما فعلناه كان عظيماً والتوقيت مثالي
-
إيران ترى أن نداء ترامب من أجل السلام "يتعارض" مع تصرفات بلاده
-
بايدن وكلينتون يشيدان بترامب لدوره في وقف حرب غزة
-
فضحهما الميكروفون.. طلب مفاجئ من الرئيس الإندونيسي لترامب خلال قمة شرم الشيخ
-
بكين: أخطرنا واشنطن بفرض قيود على المعادن الأرضية النادرة قبل الإعلان عنها
-
ترامب يؤكد أنه سيلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة
-
الصين تبدأ فرض رسوم موانئ على السفن الأميركية