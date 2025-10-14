الثلاثاء 2025-10-14 10:42 ص
 

مركبة ستارشيب الفضائية تكمل رحلتها التجريبية الحادية عشرة بنجاح

مركبة ستارشيب
مركبة ستارشيب الفضائية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك الرحلة الحادية عشرة لمركبة ستارشيب من قاعدة ستاربيز بولاية تكساس وهبطت بها في المحيط الهندي، في آخر رحلة قبل أن تبدأ الشركة اختبار نسخة جديدة من الصاروخ العملاق مزودة بميزات إضافية لمهام القمر والمريخ.

اضافة اعلان


وتتكون المركبة الفضائية من المرحلة العليا ستارشيب المثبتة فوق معزز الدفع الصاروخي سوبر هيفي، وانطلقت في حوالي الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش من منشآت تابعة لسبيس إكس في قاعدة ستاربيز.


وبعد إرسال المرحلة العليا ستارشيب إلى الفضاء، عاد المعزز سوبر هيفي ليجري هبوطا سلسا في خليج المكسيك بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شحن المركبات الكهربائية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

لا

منوعات انتشال طفل حي من داخل بئر في العراق بلحظة تحبس الأنفاس - صور

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 30 قرشا للغرام، وفق للنقابة العامة للحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا في الأردن الثلاثاء

تفاصيل عن "حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ"

عربي ودولي تفاصيل عن حرمان نتنياهو من حضور قمة شرم الشيخ

ببب

منوعات نشاط مدرسي يثير الغضب في الصين: طلاب يسيرون فوق آبائهم - فيديو

لاى

منوعات جريمة تهز سوريا.. مقتل شاب بعد تبرعه بكرسيه لذوي الإعاقة - فيديو

غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

فلسطين غزة: انباء عن مقتل 32 شخصاً في حملة على "مطلوبين وخارجين عن القانون"

ادارة السير

خاص بالوكيل مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور



 
 





الأكثر مشاهدة