الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال

وشمل التكريم 600 عامل غالبيتهم عمال وطن، بالإضافة إلى عمال زراعة وعمال صيانة، من جميع بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء أعمالهم.
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