الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال

الوكيل الإخباري- كرمت الحكومة اليوم الخميس، من خلال وزارة الإدارة المحلية، 600 عامل من المتميزين في أداء واجباتهم في القطاع البلدي، وذلك بمناسبة عيد العمال.

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