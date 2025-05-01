الخميس 2025-05-01 08:47 م
 

الحكومة تكرم عمالاً من القطاع البلدي بمناسبة عيد العمال

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الإدارة المحلية
 
الخميس، 01-05-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   كرمت الحكومة اليوم الخميس، من خلال وزارة الإدارة المحلية، 600 عامل من المتميزين في أداء واجباتهم في القطاع البلدي، وذلك بمناسبة عيد العمال.

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وشمل التكريم 600 عامل غالبيتهم عمال وطن، بالإضافة إلى عمال زراعة وعمال صيانة، من جميع بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء أعمالهم.

 
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