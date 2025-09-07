الأحد 2025-09-07 11:08 ص
 

الحكومة تنعى الإعلامي فخري العكور

مبنى رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأحد، 07-09-2025 09:42 ص

الوكيل الإخباري-    نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي فخري العكور، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر المومني مناقب الفقيد، ومسيرته وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، خلال فترة عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.


وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

 
 
