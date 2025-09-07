الحكومة تنعى الإعلامي فخري العكور

واستذكر المومني مناقب الفقيد، ومسيرته وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، خلال فترة عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
