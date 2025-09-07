الحكومة تنعى الإعلامي فخري العكور

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي فخري العكور، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

واستذكر المومني مناقب الفقيد، ومسيرته وإسهاماته في المشهد الإعلامي الأردني وما قدمه من جهود إعلامية، خلال فترة عمله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.