الحكومة تنهي مشاوراتها لتقديم مقترحات لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

الوكيل الإخباري- أنهت الحكومة مشاوراتها مع الجهات الشريكة لتقديم المقترحات اللازمة لتعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023، بهدف الوصول إلى إطار تشريعي يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم قدرتها التنافسية.

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وبحسب ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تُطور الحكومة حالياً مقترحات القيمة القطاعية، للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بهدف إبراز المزايا التنافسية المستقطبة للاستثمار.



وأعدت الحكومة مصفوفة بالتوصيات والإجراءات التشريعية اللازمة لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أدرجت مجموعة من الفرص الاستثمارية، تشمل مشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى على منصة استثمر في الأردن، تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، فيما بدأت بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لمشروعي الفاقد المائي والمدينة الترفيهية لدعم تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.



وأصدرت الحكومة تعليمات منح بطاقة المستثمر (أ، ب، ج) وأفراد عائلته لسنة 2025 ونشرتها في الجريدة الرسمية.



كما شاركت في تنظيم فعاليات استثمارية موجهة، ركزت على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة ضمن قطاعات الطاقة التعدين الصناعات الكيماوية والأسمدة الصناعات الدوائية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشباه الموصلات، والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذه القطاعات الاستراتيجية.



وأظهر التقرير، أن العمل يجري لتطوير وإعادة تصميم منصة "استثمر في الأردن" بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تعزيز المحتوى وتطبيق أفضل ممارسات تحسين محركات البحث لزيادة الوصول الفعال للمستثمرين.

وأحالت الحكومة خلال الفترة نفسها، عطاء مشروع هندسة إجراءات الخدمات الاستثمارية، وبدأت إعداد الخطة التنفيذية.



وتجري مباحثات للتعاقد لأتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، مع التأكد من مواءمة نظام Salesforce في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.



ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات المسجلة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ كانون الثاني 2023 وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 5242 شركة، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة منذ الشهر نفسه 43833 طلباً، وتواصلت الحكومة خلال الربع الأول مع 187 شركة ومستثمراً.