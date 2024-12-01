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الحكومة: صندوق تأميني لمشتركي الضمان"غير الخاضعين للتأمين الإلزامي"

رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
الأحد، 01-12-2024 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد رئيس الوزراء جعفر حسان بإطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي لتشمل قرابة مليوني مستفيد ودمجه لاحقا مع صندوق التأمين الصحي المدني .اضافة اعلان


وبين حسان بأن هذه الخطوة تأتي لتكوين مظلةٍ تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية ، وذلك حتى الوصول للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمسِ سنوات .
 
gnews

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