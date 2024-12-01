الحكومة: صندوق تأميني لمشتركي الضمان"غير الخاضعين للتأمين الإلزامي"

وبين حسان بأن هذه الخطوة تأتي لتكوين مظلةٍ تأمينية واحدة منفصلة عن مقدّمي الخدمات الصحية ، وذلك حتى الوصول للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمسِ سنوات .
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