الحملة الأردنية تستكمل حملة توزيع الطرود في شمال قطاع غزة

وقالت الحملة الأردنية في بيان لها، الأحد: "نسمع أصواتًا تتعالى لتقول إن الشمال لم يعد أولوية، أو أن وجودنا يقتصر على الجنوب، في محاولة للتشكيك أو صرف النظر عن جوهر رسالتنا، ونحن هنا نؤكد بوضوح أن صمود أهلنا في الشمال هو صمود غزة كلها، وأن واجبنا الإنساني والأخلاقي يفرض علينا أن نبقى إلى جانبهم كما كنا دائمًا".
وبيّنت الحملة أن الظروف الميدانية قد تفرض أحيانًا تعديلًا في نقاط التوزيع أو آليات العمل، مضيفة: "هذا لا يعني أبدًا التخلي عن ثوابتنا ومبادئنا في دعم الحق الفلسطيني وصمود الناس في وجه الحصار والعدوان".
ورفضت الحملة أي محاولات للمساس بمصداقية عملها أو إقحامها في مسارات تهدف إلى إضعاف الشمال أو تبرير عزله، مشددة على أن مواقفها واضحة: "المساعدات ستظل تصل لكل محتاج، وصوتنا سيبقى داعمًا لصمود غزة من شمالها إلى جنوبها".
-
أخبار متعلقة
-
جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني
-
ديوان التشريع يعرض مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم
-
رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى اليرموك الحكومي
-
الصحة: تفعيل نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين اعتباراً من الاثنين
-
تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى نهاية أيلول
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع قرية جرش السياحية البيئية
-
حادث تدهور وانقلاب مركبة بعد جسر النعيمة
-
حادث سير بين 3 مركبات في عمان