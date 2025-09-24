الحنيطي على الحدود الشمالية.. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، كتيبة حرس الحدود/ 9 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجازات عسكرية حول المهام والواجبات المنوطة بالمنطقة، إضافة إلى خطط التحديث والتطوير المتبعة لتعزيز حماية الواجهات الحدودية ومنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب ضمن جهود القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الوطني.



وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على الواجهة الحدودية واطلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود في تنفيذ واجباتهم، مشيدا بالمعنويات العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة، والجهود المتواصلة التي يبذلونها في مختلف مواقعهم وصنوفهم في سبيل صون مكتسبات الوطن ومقدراته.