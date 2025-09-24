الحنيطي على الحدود الشمالية.. ماذا قال؟

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى إيجازات عسكرية حول المهام والواجبات المنوطة بالمنطقة، إضافة إلى خطط التحديث والتطوير المتبعة لتعزيز حماية الواجهات الحدودية ومنع مختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب ضمن جهود القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الوطني.
وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة على الواجهة الحدودية واطلع على جاهزية مرتبات حرس الحدود في تنفيذ واجباتهم، مشيدا بالمعنويات العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة، والجهود المتواصلة التي يبذلونها في مختلف مواقعهم وصنوفهم في سبيل صون مكتسبات الوطن ومقدراته.
وفي ختام الزيارة، أكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية الدور الذي تضطلع به قوات حرس الحدود في ظل التحديات الإقليمية، مشددا على استمرار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات حرس الحدود، من خلال تطوير القدرات وتوفير الإمكانات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة واقتدار.
